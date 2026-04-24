Belediyede işe gitmeyen personele 23 ay maaş ödenmiş: Tam 555 bin TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediyede işe gitmeyen personele 23 ay maaş ödenmiş: Tam 555 bin TL

24.04.2026 09:20  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen biri başkan yardımcısı 12 şüphelinin tutuklandığı operasyonda yurt dışına giden bir personelin dönmediği 23 ay süreyle de maaş olarak 555 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, 10 Nisan'da CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarından belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu 31 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyette ifadesi alındı. Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında başkan yardımcısı ve şube müdürleri ile şirket sahiplerinin de olduğu 12 şüpheli ise tutuklandı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 29 taşınmaz ile 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.

İşe gelmeyen personele 23 ay boyunca maaş ödenmiş

Operasyon çerçevesinde polisin yaptığı araştırmalarda Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.'de SGK kaydı bulunan ve 2018 yılında işe başladığı öğrenilen M.T.'nin 04.10.2023 tarihinde yurt dışına çıktığı bir daha da ülkeye dönmediği belirlendi. Yurt dışında terör örgütü propagandası da yaptığı ileri sürülen M.T.'ye ise 2025 yılının mayıs ayında kadar tam maaş aldığı toplam 555 bin 600 TL'lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 23 ay işe gelmeden maaş alan ve yurt dışından gelmeyen personel hakkında neden bu kadar süre beklendiği bilinmezken, olayın ortaya çıkmasının ardından ödenen maaş miktarının geri alındığı ileri sürüldü.

"Para iade edilmişse kurum zararı da giderilmiştir" savunması

Yenişehir Belediyesi eski başkan yardımcısı mevcut Dış İlişkiler Müdürü C.K.'nin olayla ilgili ifadesinde, "M.T. isimli şahsı tanımıyorum, birim bana bağlı değildir. Bu şahıs tarafından paranın da iade edildiğini duydum. Para iade edilmişse kurum zararı da giderilmiştir" dediği öğrenildi.

İşe gelip gitmesinden şirket sorumlu değilmiş

Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.'nin geçmiş dönemlerde müdürlüğünü yapan ve izin belgelerinde imzası olduğu öğrenilen S.O.O.'nun ifadesinde ise, "Konuyu tespit eden, ortaya çıkaran ve belediye başkanımıza bilgi veren kişi benim. Yine yürütülen soruşturma safhasında M.T.'nin ne kadar kadar sigortalı gösterildiğini, ne kadar haksız maaş aldığını tespit edip faiziyle birlikte soruşturmayı yürüten başkan yardımcısına bildiren kişi benimdir. Bu şahsın işe alındığı dönemde ben görevde değildim. Ayrıca belediyede çalışan personelin işe gelip gitmesinden Personel Ltd. Şti. sorumlu değildir. Herkes kendi biriminden sorumludur" diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 09:33:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.