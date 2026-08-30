Belen'de Konteyner Yangını
Hatay'ın Belen ilçesinde konteynerler yanarak kullanılmaz hale geldi, can kaybı yok.
Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan konteynerler yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Belen ilçesi Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan konteynerlerin alevlere teslim olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlanırken konteynerler kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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