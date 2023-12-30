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Belgrad'da binlerce gösterici seçimlerin yenilenmesini ve Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep etti - Son Dakika
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Belgrad'da binlerce gösterici seçimlerin yenilenmesini ve Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep etti

Sırbistan'da muhaliflerin 17 Aralık'ta yapılan seçimlerin sonuçlarına yönelik protestoları devam ediyor. Belgrad'da düzenlenen gösteride binlerce kişi, seçimlerin iptal edilmesini ve Cumhurbaşkanı Vucic'in istifasını talep etti. Muhalifler, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak ve seçimlerdeki usulsüzlükleri kanıtlamak için delilleri sunacak. Cumhurbaşkanı Vucic ise muhalefetin hükümeti devirmeyi amaçladığını iddia ediyor.

Belgrad\'da binlerce gösterici seçimlerin yenilenmesini ve Cumhurbaşkanı\'nın istifasını talep etti
30.12.2023 - 21:06,
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce gösterici, seçimlerin yenilenmesini ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını talep etti.

Sırbistan'da muhaliflerin 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin sonuçlarına yönelik protestoları yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Bugün "ProGlas" isimli bağımsız bir sivil inisiyatif tarafından başkent Belgrad'da düzenlenen gösteride binlerce kişi, "Hırsızlar" ve "Hırsız Vucic" sloganları attı.

Başkentteki Terezija (Tereziya) Çeşmesi yanında başlayan gösteride 13 gündür açlık grevinde bulunan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkan Yardımcısı Marinika Tepic konuşma yaptı. Durumu elvermediği için uzun konuşamayacağını belirten Tepic, hastaneye götürülmeden önce gözyaşları içinde yaptığı konuşmada 17 Aralık'ta yapılan seçimlerin iptal edilmesi talebini yineledi.

Muhalifler Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

Muhalif partilerin oluşturduğu "Sırbistan Şiddete Karşı" seçim ittifakının temsilcilerinden Radomir Lazovic ise uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı.

Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Miodrag Jovanovic, muhalifleri 13 Ocak tarihine kadar seçimlerde yapılan usulsüzlüklere ilişkin ellerindeki tüm delilleri kendilerine ulaştırma çağrısında bulundu. Jovanovic, bu tarihte tüm delilerin seçimlerin iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne iletileceğini söyledi.

Muhaliflerin protestolarının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Vucic, muhalefet partilerinin hükümeti devirmeyi amaçladıklarını ileri sürüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, muhaliflerin seçimlere ilişkin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını ve desteklediği Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) kazandığı seçimlerin adil olduğunu savunuyor. Vucic ayrıca muhalefet partilerinin protestolarda şiddet hareketlerine neden olmayı hedeflediğini ve hükümeti devirmeyi amaçladıklarını ileri sürüyor. - BELGRAD

Kaynak: İHA
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Sırbistan, Belgrad, Aralık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belgrad'da binlerce gösterici seçimlerin yenilenmesini ve Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep etti - Son Dakika


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