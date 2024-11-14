Belinden ağaca iple asılan kediyi vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Belinden ağaca iple asılan kediyi vatandaşlar kurtardı

Belinden ağaca iple asılan kediyi vatandaşlar kurtardı

Eskişehir'de iddiaya göre bir apartmanın bahçesindeki ağaca iple asılan kedinin durumu hayvan severlerin tepkisini çekerken, olayın kim veya neden yapıldığı bilinmiyor.

14.11.2024 10:22
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Eskişehir'de iddiaya göre bir apartmanın bahçesindeki ağaca iple asılan kedinin durumu hayvan severlerin tepkisini çekerken, olayın kim veya neden yapıldığı bilinmiyor.

İddiaya göre Vişnelik Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde Pamuk isimli bir kedi çamaşır ipi ile belinden ağaca asıldı. Site sakinlerinden Ceylin Tarım ve annesi tarafından fark edilen kedinin belini ipin oldukça sıktığı ve hayvanın bitap düştüğü görüldü. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 5 metrelik ipten kurtarılan kedi veterinere götürülürken, sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı. Bir yaşındaki kedi şimdilerde apartman bahçesinde site sakinleri tarafından gözetlenip bakımı yapılıyor. Olayın neden ve kim tarafından yapıldığı henüz bilinmezken vatandaşlarca polise durum hakkında ihbarda bulunuldu. Öte yandan daha önce aynı kedinin annesine de ip bağlandığı ve ardında da pet şişe takıldığı iddia edildi.

"Hayvanı çözemiyorduk, üstüne bayağı düğüm atılmıştı"

Apartmanda yaşayan ve kediye bakan 21 yaşındaki Ceylin Tarım, "Bizim arka bahçemizde teller var. Hayvan bel kısmından oraya bağlanmış. Kendi hareket edemeyeceği bir biçimde iple asılmıştı. O hayvan can havliyle düşse muhtemelen asılı kalacaktı. Bunu annem fark ediyor. Geçtiğimiz günlerde saat 09.30-10.00 sularında oluyor. Ben ise bağırış seslerine kalktım. Baktığımda hayvanı çözemiyorduk, üstüne bayağı düğüm atılmıştı. Sonrasında ipi kestik, hayvanı kurtardık. Zaten bizim dışarıda ve balkonda bakıp büyüttüğümüz, beslendiğimiz hayvanlar. Veterinere de götürdük, ciddi bir sağlık sorunu yoktu ama belki biz fark etmeseydik ya da bu olayı geceden yapılmış olsaydı muhtemelen ölebilirdi. Bu 2'nciye tekrarlanan bir durum. İlkinde de aynı şekilde bağlanmıştı, ama o sefer hayvanı bir yere sabitlememişler, peşine pet şişe takmışlardı. O hayvan gece boyunca öyleydi. Hatta ciddi sorunları çıktı, daha sonrasından tedavi ettik. İki kedi de aynı annenin yavruları. Bayağı herkes tepkiliydi, yapan kimse bir daha yapmaz diye düşündük ama 2'nciye tekrarlanınca durumun ciddi olduğunu anladık. Annem de, 'Bugün kediye böyle yapan, yarın insana nasıl davranır' dediği için açıkçası biz de biraz tedirgin olduk. Bizim bahçede köpeğimiz var, dışarıdaki insanlara havlıyor ve hırlıyor. Bunu tanımadıklarına yapıyor. O yüzden bunu kedilere yapan kişi muhtemelen tanıdığımız birisi. Çünkü köpek sesini hiç çıkartmadı, havladığını ya da hırladığını duymadık. Şüphelendiğimiz biri yok ancak buralardan olduğunu düşünüyoruz. Acaba o kişi aynısı kendisine yapılsa nasıl hissederdi" dedi.

"Arkadaşın bu yaptığı 3'üncü oldu"

Bölgede oturan Hüseyin Karadayı ise kedinin ağaca iple bağlanması hakkında şöyle konuştu;

"Biz bu tür olaylarda failin peşini bırakmıyoruz. Kamera kayıtlarını alıyoruz, emniyete suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu, failin ilk yaptığı olay değil. Yani arkadaşın bu yaptığı 3'üncü oldu. Biz arkadaşın kim olduğunu kameralardan tespit ettik. Zaten mahalle sakinleri de az çok kim olduğunu tahmin ediyor ama şahsın kişileri tehdit etmesi dolayısıyla açık açık ifade edemiyorlar. Bu olaydan kaçışı yok. Durumu Haydi polisine biz bildirdik. Sadece bununla kalmıyor, bu arkadaşımızın bir de havalı tüfek gibi bir tüfeği var. Onunla kedilere de ateş ediyor. Bağımlı olduğu düşünülüyor. Muhtemelen uyuşturucu ya da alkol alıyordur. Çevreyle ve apartman sakinleriyle diyaloğu da kötü. Yani normal bir insanın bu davranışları sergilemesi, 60 yaşındaki adamın böyle tehditlerde bulunması mümkün değil." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belinden ağaca iple asılan kediyi vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

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