Pakistan'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Pakistan'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Pakistan\'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
02.09.2025 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pakistan\'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Haber Videosu

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü için düzenlenen törene düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü için gerçekleştirdiği anma törenine düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

ANMA TÖRENİNE BOMBALI SALDIRI: 6 ÖLÜ, 29 YARALI

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde, Belucistan Ulusal Partisi'nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal'ın ölüm yıl dönümü için gerçekleştirdiği anma törenine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Pakistan'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı

Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Shahwani Stadyumu yakınındaki saldırının intihar saldırısı olabileceği üzerinde durulduğunu ifade ederek, ekiplerin olay yerinden kanıt topladığını açıkladı. Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırıyı şiddetle kınayarak, teröristlerin kötü emellerinin her ne pahasına olursa olsun engelleneceği sözünü verdi.

Pakistan'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı

Öte yandan, Pakistan'da haziran ayında 78 terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda, en az 100 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi de yaralandı

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Pakistan, Olaylar, 3-sayfa, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Tetikçi 14, maktul 20 yaşında Cinayet anbean kameraya yansıdı Tetikçi 14, maktul 20 yaşında! Cinayet anbean kameraya yansıdı
3 milyon Uygur, Türkiye’ye mi getirilecek Cumhurbaşkanlığından açıklama var 3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Eski Çekya Başbakanı Babis’e seçim mitinginde saldırı Eski Çekya Başbakanı Babis'e seçim mitinginde saldırı
Tatvan’da Samanyolu Fotoğraf Şöleni Tatvan'da Samanyolu Fotoğraf Şöleni
La Nina kışı başlıyor İlk etkileri bu ay görülecek La Nina kışı başlıyor! İlk etkileri bu ay görülecek
Belçika, Filistin’i tanıma kararı aldı Belçika, Filistin'i tanıma kararı aldı

00:30
Kastamonu-Karabük sınırında süren yangının kokusu Ankara’ya ulaştı
Kastamonu-Karabük sınırında süren yangının kokusu Ankara'ya ulaştı
23:17
Türkiye’nin Savunma Sanayi Yunanistan’ı Zorluyor
Türkiye'nin Savunma Sanayi Yunanistan'ı Zorluyor
22:54
Mourinho’nun yeni adresini duyurdular Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten
Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten
22:29
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM’lerini kapattı
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
21:42
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı
21:35
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış
20:29
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik
20:27
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2025 01:29:42. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.