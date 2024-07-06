Bengü, Van Kültür Yolu Festivali'nde protesto edildi - Son Dakika
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Bengü, Van Kültür Yolu Festivali'nde protesto edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Bengü, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözleriyle protesto edildi. Konser sonunda sahneye pet şişeleri fırlatıldı.

06.07.2024 12:39
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren Bengü, katılımcılar tarafından protesto edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Van oldu. Dün gece Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Bengü, konser sonunda iddiaya göre, "Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi. Bengü'nün bu sözleri ise bir grup seyirci tarafından protesto edildi. Konserin sona ermesiyle birlikte sahneye çok sayıda pet şişesi fırlatıldı. Pet şişelerinin atıldığı sahnede görev alanlar ise alanda zor anlar yaşadı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bengü, Van Kültür Yolu Festivali'nde protesto edildi - Son Dakika

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