Bergama'da Kaza Sonrası Mahalleli Eylem Yaptı - Son Dakika
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Bergama'da Kaza Sonrası Mahalleli Eylem Yaptı

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İzmir'in Bergama ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu için mahalle sakinleri yolu kapatarak eylem düzenledi. Kazanın meydana geldiği bölgede sık sık kaza yaşandığını belirten vatandaşlar, üstgeçit yapılmasını talep etti.

09.11.2024 18:51  Güncelleme: 18:53
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Bergama'daki kazada 14 yaşındaki kız ağır yaralandı, mahalleli eylem yaptı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğu araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri ise yolu kapatarak eylem yaptı.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü Bergama ilçesi Kadriye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'ndan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet D., idaresindeki 35 TED 21 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Kübra Naz T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız çocuğu yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük kız, ambulans ile Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın ardından mahalleli yolu kapattı

Yaşanılan kazanın ardından Yalnızev Mahalle sakinleri dün bölgeye gelerek yolu kapattı. Bölgede çok fazla kaza yaşandığı yönünde tepki gösteren mahalle sakinleri, bölgeye üstgeçit yapılmasını ve özellikle belediye araçlarının köyün içerisinden geçmesi yönünde eylem yaptı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu alana gelen ve vatandaşlar tarafından yuhalanan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Bu yol Karayolları Genel Müdürlüğüne ait. Karayolları Genel Müdürüne sesleniyorum; Yalnızev'in üstgeçidini yapmak için hep beraber çalışacağız" dedi. Ayrıca Başkan Çelik, İZTAŞIT'ın güzergah olarak da köye gireceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bergama'da Kaza Sonrası Mahalleli Eylem Yaptı - Son Dakika

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