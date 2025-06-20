İzmir'in Bergama ilçesinde aylardır takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Bergama Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği'nin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şebeke belirlendi. Polis ekiplerince sabaha karşı 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen aramalarda; çok sayıda farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 0perasyon öncesi yürütülen çalışmalar sırasında 1 şüpheli, 1 kilo 122 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabancayla suçüstü yakalanmıştı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bergama'da Uyuşturucu Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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