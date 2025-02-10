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Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu

Bergama\'da Uyuşturucu Operasyonu

Bergama'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı; biri tutuklandı.

10.02.2025 17:42
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İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atmaca Mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine tamamlanan çalışmalar sonucu polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada 2 kadın şüpheli, uyuşturucu maddeler ve buzdolabı altına zulalanmış hassas terazi ile birlikte yakalandı.

Yakalanan M.P. ve S.D. isimli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda S.D., adli kişi kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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