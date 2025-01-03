Bergama\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 102 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu madde geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesine 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ve sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde elde edilen istihbarat üzerine 2 Ocak 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde ve daha sonra araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 102 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu madde, Hint keneviri tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tüfek, mermiler ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin TL ile bin 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR