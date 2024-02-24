Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Bergama\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesine Manisa'dan uyuşturucu madde getireceği öğrenilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı ortaya çıktı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.O. adlı şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

24.02.2024 08:20
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İzmir'in Bergama ilçesine Manisa'dan uyuşturucu madde getireceği öğrenilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.O. adlı bir şüphelinin Manisa'nın Akhisar ilçesinden Bergama'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu şüphelinin kullandığı araç ilçe girişinde durduruldu. Yapılan aramada, barış içerisinde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise yine bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan incelemede S.O.'nun hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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