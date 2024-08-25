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- Bergama'daki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.23 sıralarında Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait; 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları etkin müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.