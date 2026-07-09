Berlin'de 14 Yaşındaki Annenin Bebek Şoku - Son Dakika
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Berlin'de 14 Yaşındaki Annenin Bebek Şoku

09.07.2026 14:10
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Berlin'de apartmanın avlusunda ölü bulunan bebek, 14 yaşındaki annesiyle birlikte gündemde.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyindeki Lichterfelde semtinde bir apartmanın avlusunda henüz göbek bağı dahi kesilmemiş halde ölü bulunan bebeğin annesinin 14 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün bir apartmanın avlusunda ölü bulunan bebekle ilgili gelişmelerin şoku yaşanıyor. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 09.37'de yapılan ihbar sonrası Lichterfelde semtindeki Réaumur Caddesi üzerindeki yüksek katlı apartmanlardan birinin avlusunda birkaç saat önce doğduğu sanılan bir bebeğin ölü bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada henüz göbek bağı dahi kesilmeden ölen bebeğin annesini tespit etmek için bölgede hamile kadınların araştırıldığı ve bugün 14 yaşındaki annenin tespit edildiği belirtildi. Dünyaya geldikten kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını açıklayan Berlin polisi, 14 yaşındaki çocuk annenin ise gözaltına alındığını ve muayene için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Berlin Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Florian Nath, yerel medyaya yaptığı açıklamada soruşturmanın yeni doğan bebeğin bulunduğu yere bırakılarak ölüme terk edilip edilmediği veya pencereden atılmak suretiyle mi öldüğünün tespitine yönelik olduğunu bildirdi. Nath, olayla ilgili soruşturmanın ilk sonuçlarının gün içinde açıklanabileceğini de söyledi.

Alman medyasında, ölü bebeğin bulunduğu 22 kata kadar yüksek apartmanlardan oluşan bölgede 4 bin 500 kişinin yaşadığı bilgisi paylaşıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Berlin, Bebek, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Berlin'de 14 Yaşındaki Annenin Bebek Şoku - Son Dakika

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