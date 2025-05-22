Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 11 Yaşındaki Öğrenci Ağır Yaralandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

Almanya'da son dönemde yaşanan bıçaklı saldırıların bir yenisi bu kez başkent Berlin'de bir ilkokulda yaşandı. Spandau ilçesindeki Weinmeisterhorn İlkokulu'nda kimliği belirsiz şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda, 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci ameliyata alınırken, saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi.

Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. - BERLİN