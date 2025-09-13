Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi - Son Dakika
Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

13.09.2025 23:47
Berlin'deki Filistin destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistinli gruplar tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis göstericilere sert müdahalesi sonucu çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, bazı göstericiler de yaralandı.

Filistinli gruplar, Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek eylemi düzenledi. Berlin'in tarihi ve turistik merkezlerinden biri ve eski Berlin Duvarı'nın geçiş noktalarından biri olan Checkpoint Charlie çevresinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto etti. "Filistin ile dayanışma, Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e silah teslimatı yok" çağrısıyla yapılan ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride Filistin'e destek sloganları atıldı.

Alman polisi göstericilere sert müdahalede bulundu

Alman polisi ise eyleme katılanlara sert şekilde müdahale etti. 100'den fazla polisin görev aldığı gösteri sırasında ilk olarak Filistin destekçisi genç bir kadının gözaltına alınması gerilimin yükselmesine neden oldu. Gösterinin bitimine doğru slogan atan gençleri dağıtmak isteyen polisin sert müdahalesi tansiyonu daha da yükseltti. Bir başka gösterici ise sert şekilde yere yatırılarak polisin fiziki müdahalesine maruz kaldı, kıyafeti yırtıldı.

Polis gösteri sonrasında katılımcıları takip etti

Çok sayıda göstericinin gözaltına alınması sonrasında eylemciler polise tepki gösterdi. Göstericiler ile polis arasındaki gerilim uzun süre devam etti. Polisin gösterinin sona erdiğini bildirmesinin ardından Filistin destekçileri slogan atarak bölgeden ayrıldı. Bazı göstericilerin sokakta yürürken slogan atmaya devam etmesinin üzerine polis yine müdahalede bulundu. Göstericilerin etrafını saran polis uzun süre ilerlemelerine izin vermedi. Daha sonra göstericilerin ayrılmasına izin veren polis tren istasyonuna kadar eylemcileri takip etti.

Polisin müdahalesi sonucu bazı göstericiler yaralanırken, çok sayıda gösterici de gözaltına alındı. Müdahale sonucunda yaralanan ve gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Filistin'e destek gösterisinin yaptığı alanın hemen karşısında ise İsrail yanlısı küçük bir grup da eylem yaptı. - BERLİN

Kaynak: İHA

