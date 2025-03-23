Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu - Son Dakika
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Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu

Berna Laçin, İmamoğlu\'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu

Sanatçı Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından hastanelik oldu. Hastaneden fotoğrafını paylaşan Laçin, ''Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)'' dedi.

23.03.2025 20:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

GÖREVDEN ALINDI

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

BERNA LAÇİN HASTANELİK OLDU

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sanatçı Berna Laçin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olmadığını belirterek, "Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)" ifadelerini kullandı.

Laçin hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı:

Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu

Ekrem İmamoğlu, Berna Laçin, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (102)

  • Yenal Kucuk:
    Bende hazmedemiyorum sizin gibilerin bu ülkede oluşunu 1503 182 Yanıtla
    izzet aydemir:
    Hazmedemeyen insan kibir ve hasetle doludur unutma 95 79
    Yenal Kucuk:
    ulen kamil hırsızın ceza almasını hazmedemeyene söylemen gerekmezmi kibri hasedi boş yapma 27 18
  • Eyup Kaya:
    paran var tabi senden çalınca sıkıntıya düşmessin bizim gibi gariban dan çaldığı zaman zorumuza gidiyor cezaevinden çıkmaz inşallah 1068 112 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Soda iç gaz yapar atarsın zırt zırt 954 105 Yanıtla
    ramazanefe66:
    zaten ortalık pis pis kokuyor birde bunun koksunumu çekeceğiz?? 151 19
    Beşiktaş 1903:
    Suratına attirsin zrt zirt 24 78
    Cevat Budak:
    Abi gözümden yaş geldi Allah senide güldürsün ?????? 58 16
  • Baarn22!:
    kotulere bisi olmaz 794 94 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Evet olmuyor örnek siz 32 107
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