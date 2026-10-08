Gözaltındaki Berna Laçin\'den haber var

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Oyuncu Berna Laçin, “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma” paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. TCK'nin 216. maddesi kapsamında soruşturulan Laçin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki süreci devam eden Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Berna Laçin Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım üzerine harekete geçerek Laçin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma açtı. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte İstanbul'da gözaltına alınan Laçin'in ifade işlemleri bekleniyor.
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