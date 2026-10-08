Gözaltındaki Berna Laçin\'den haber var

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki süreci devam eden Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.