Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Abacı: "Ben ne Aziz İhsan Aktaş'tan ne başka birinden para talebinde bulunmadım"

Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, "Ben ne Aziz İhsan Aktaş'tan ne başka birinden para talebinde bulunmadım. Ben hayatını kanunlara, dürüstlüğe adamış bir insanım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanığın 14 Mayıs günü cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliye edilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı mütalaaya karşı savunma yaptı.

"Tek bir evrakta dahi adım geçmemektedir"

Mütalaada hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 'Özel belgede sahtecilik', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 3 kez 'Rüşvet' suçlarından toplam 21 yıl 6 aydan 75 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Abacı, duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Abacı savunmasında mütalaada açıklanan suçlar nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek "Üzüntümün sebebi somut delillerin, resmi belgelerin, banka kayıtlarının ve her türlü maddi gerçeğin tarafıma yönelik iddiaları tek tek çürütmüş olmasına rağmen hala şahsım hakkında son derece ağır cezalar talep edilmesidir. Benim Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevim ve yetki sınırlarım bellidir. Bu dosyanın bel kemiğini oluşturan iddia, sözde şirketlerin hak edişlerini durdurduğum, ödeme yapmamakla tehdit ettiğim ve bunun karşılığında rüşvet aldığım veya rüşvete aracılık ettiğim yönündedir. Huzurunuzda ifade veren mali hizmetlerden sorumlu belediye başkan yardımcıları, tarafımın bu konularda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını açıkça ifade etmiştir. Tek bir evrakta dahi adım geçmemektedir" dedi.

"Yetkisi olmayan bir insanın rüşvet pazarlığı yapması nasıl mümkün olabilir?"

Abacı, savunmasının devamında "Hukuken ve fiilen müdahale etme imkanımın bulunmadığı, bir kuruşunu dahi durdurmaya veya ödemeye yetkili olmadığım devasa bütçeler üzerinden büyük şirketleri 'bana para vermezseniz ödemelerinizi yaptırmam' diyerek tehdit ettiğimi iddia etmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Nitekim dönemin Mali Hizmetler Müdürü de huzurunuzda açıkça, 'Alican Abacı'dan hiçbir talimat almadım' demiştir. Yetkisi olmayan bir insanın rüşvet pazarlığı yapması nasıl mümkün olabilir? Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının hiçbirisi, tarafımın ihalelerde herhangi bir yetkisi bulunduğuna veya ihale süreçleriyle ilgili en küçük bir bağlantısının olduğuna dair tek bir beyanda dahi bulunmamıştır. Rüşvet anlaşmalarının içeriğine ilişkin dosyada, iddianamede ve mütalaada tek bir somut tespit, tek bir cümle, tek bir delil dahi bulunmamaktadır. Rıza Akpolat'a araç alınmasına ve 5,5 milyon liralık bir rüşvet ödemesine aracılık ettiğim iddia edilmektedir. Bu iddianın tek dayanağı Fahri Aksoy'un beyanıdır. Ancak kendisine huzurunuzda 'Alican Abacı bu araçları senden ne zaman istedi, nerede istedi?' diye sorulduğunda verdiği cevap, 'Bir yerde görüşmedik, ya belediyede ya da bir kafede görüşmüşüzdür, nereden hatırlayayım' olmuştur. Ortada bir görüşme yoktur, bir mesaj da yoktur, bir tape kaydı da yoktur" ifadelerini kullandı. Abacı savunmasını şöyle tamamladı:

"Eylem 45'te iki aracın yüksek fiyata satılması için şirkete şart koştuğum ileri sürülmektedir. Oysa satışı yapan şirketin yetkili müdürü Taner Çuhadar huzurunuzda '15 milyon liralık fiyatı Rıza Akpolat belirledi. Alican Abacı'nın fiyat belirlediğine ilişkin hiçbir bilgim ve görgüm yoktur' demiştir. Ben ne Aziz İhsan Aktaş'tan ne başka birinden para talebinde bulunmadım. Ben hayatını kanunlara, dürüstlüğe adamış bir insanım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Benim veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Tarafıma yöneltilen mesnetsiz suçlamalardan beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Duruşma diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmaları ile sürüyor. - İSTANBUL