Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Yönelik Soruşturma Başlatıldı

3.Sayfa

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şüpheli olduğu suç örgütü soruşturmasıyla ilgili "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" şeklinde yalan haber yayınlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüphelilerinin Sulh Ceza Hakimliği sorguları devam eden belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütü soruşturmasıyla ilgili bir kısım basın organlarında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönünde yalan haber yayınlandığı tespit edildi.

Konuya ilişkin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL