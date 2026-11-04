Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü, binada mahsur kalanlar kurtarıldı

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü, binada mahsur kalanlar kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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