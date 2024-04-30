Beşiktaş Levent'te feci kaza: 8 araç karıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş Levent'te feci kaza: 8 araç karıştı, 8 kişi yaralandı

Beşiktaş Levent'te meydana gelen kazada, aks kıran hafif ticari araç karşı yöne geçerek lüks Maserati otomobilin de aralarında bulunduğu 8 aracın karışmasına neden oldu. Kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Görüntülerde, aracın yalpalayarak kontrolden çıkması ve karşı yöne uçması yer alıyor.

30.04.2024 09:40
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Beşiktaş Levent'te iddiaya göre aks kıran hafif ticari aracın karşı yöne geçmesi sonucu lüks Maserati otomobilin de aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 8 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada aracın karşı yönde yalpaladığı ve kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerleri kırarak karşı yöne uçtuğu görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkmıştı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirmişti. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kalmıştı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenilmişti. Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli gelen hafif ticari araç yalpalayarak kontrolden çıkıyor. Ortadaki bariyerleri kıran araç, taksi dolmuşa çarparak karşı yöne uçuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Levent'te feci kaza: 8 araç karıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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