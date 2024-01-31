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Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattının Patlama Anı Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattının Patlama Anı Kameraya Yansıdı

Beşiktaş Ortaköy\'de Ana İsale Hattının Patlama Anı Kameraya Yansıdı

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ana isale hattının patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ve ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. Olay sonucunda bazı iş yerleri su ve kumla dolarken, trafik geçici olarak durdurulmuştu.

31.01.2024 12:57
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Beşiktaş Ortaköy'de ortalık göle döndüren ana isale hattının patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patlayarak ortalık göle dönmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çalışma başlatmış, trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durdurulmuştu.

Hattın patlama anı kameraya yansıdı

Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolarken, ana isale hattının patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde basıncın etkisiyle asfaltın yükseldiği ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattının Patlama Anı Kameraya Yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Ortaköy'de Ana İsale Hattının Patlama Anı Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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