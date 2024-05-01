Beşiktaş\'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geniş güvenlik önlemleri alındı

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Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kent genelinde geniş güvenlik önlemi alındı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. Beşiktaş ilçesinde de yollar kapandı, alternatif güzergahlar belirlendi. Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisi de hazır bekletildi. - İSTANBUL