Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde iş güvenliği eksikliği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde iş güvenliği eksikliği

İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, Beşiktaş'ta yaşanan yangında akıllı bina sistemi olması halinde bu kadar işçi hayatını kaybetmeyeceğini belirtti.

03.04.2024 15:39  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün iş güvenliği hakkında konuşan İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, "Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi" dedi.

Gayrettepe'de dün öğle saatlerinde 16 katlı binanın -1 ve -2. katında yangın çıkmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralanmıştı. Yanan iş yerinin 2 kez ruhsata başvurduklarını söyleyen İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Batla, "İş verenin, tadilat yapılacaksa önce tadilatla ilgili onay alması gerekirdi. Onay aldıktan sonra da işçilerin başında iş güvenliği uzmanının olması en doğru yoldu ve herhangi bir üst düzey risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı çok önemli. Tatbikatların düzenli yapılıp yapılmadığı çok önemli. Sprinkler var mıydı alanla ilgili yangın çıktığı anda birilerinin devreye girmesi gerekirdi. Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi. Ayrıca öncelikli olarak binanın yangın yükü hesabı yapıldı mı? Ruhsat alınırken şehircilik müdürlüğünden ve belediyeden imar yönünden bir değerlendirme, itfaiyeden yangın ve patlama yönünden bir değerlendirme, zabıtadan gürültü yönünden bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı ve emniyetten de asayiş açısından bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı çok önemliydi. Bunlar ruhsatlama için çok önemli konulardı. İki kez ruhsata başvurulmuş. İş veren mi değişti, iş veren değişikliği sonrası mı bunlar oldu bilmiyoruz. Tadilatla ilgili onay mı alındı alınmadı mı soruşturma sonrası bunlar daha da netleşecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güvenlik, İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde iş güvenliği eksikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 16:18:15. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde iş güvenliği eksikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement