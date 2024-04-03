Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde iş güvenliği eksikliği

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün iş güvenliği hakkında konuşan İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, "Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi" dedi.

Gayrettepe'de dün öğle saatlerinde 16 katlı binanın -1 ve -2. katında yangın çıkmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralanmıştı. Yanan iş yerinin 2 kez ruhsata başvurduklarını söyleyen İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Batla, "İş verenin, tadilat yapılacaksa önce tadilatla ilgili onay alması gerekirdi. Onay aldıktan sonra da işçilerin başında iş güvenliği uzmanının olması en doğru yoldu ve herhangi bir üst düzey risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı çok önemli. Tatbikatların düzenli yapılıp yapılmadığı çok önemli. Sprinkler var mıydı alanla ilgili yangın çıktığı anda birilerinin devreye girmesi gerekirdi. Akıllı bina sistemi olsaydı belki bu kadar işçi hayatını kaybetmezdi. Ayrıca öncelikli olarak binanın yangın yükü hesabı yapıldı mı? Ruhsat alınırken şehircilik müdürlüğünden ve belediyeden imar yönünden bir değerlendirme, itfaiyeden yangın ve patlama yönünden bir değerlendirme, zabıtadan gürültü yönünden bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı ve emniyetten de asayiş açısından bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı çok önemliydi. Bunlar ruhsatlama için çok önemli konulardı. İki kez ruhsata başvurulmuş. İş veren mi değişti, iş veren değişikliği sonrası mı bunlar oldu bilmiyoruz. Tadilatla ilgili onay mı alındı alınmadı mı soruşturma sonrası bunlar daha da netleşecek" dedi. - İSTANBUL