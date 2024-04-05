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Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle biten yangın faciasında detaylar sevk yazısında ortaya çıktı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ve 9 kişiye tutuklama talep edilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve 9 şüphelinin gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri aktarıldı.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u Savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. 2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldığı belirtildi.

İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma

Öte yandan, söz konusu işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanılma aşamasında olunduğu ve ilgili kamu görevlileri veya belediye görevlileri hakkında ise Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı da öğrenildi.

Yangın faciasının detayları ortaya çıktı

Söz konusu yangın faciasına ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul itfaiyesinin uzman ekipleri, adliyenin 3 kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyeti ve 2 Cumhuriyet Savcısı ile inceleme ve keşif yapıldığı aktarıldı.

Gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtildi

Sevk yazısında, olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği, daha sonra alınan bilirkişi ön raporuna göre de 9 şüphelinin gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları kaydedildi.

Şüphelilerden Mehmet Memduh C. ile Fatma D.'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, İsmet Ş.'nin şirkette mesul müdür olduğu, Şahzade Ş.'nin 2018'de şirketinin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Memduh C. ile Fatma D.'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat ve tadilat işlerini yürüttüğü aktarıldı.

Tadilat işine ortak girmişler

Yazıda, şüphelilerden Çağatay A.'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E.'nin tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu ve bu iki şüphelinin ortak olarak bu tadilat işine girdikleri belirtildi. Şüphelilerden İbrahim B.'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu, Dursun Ç. ile Sibel Ç.'nin kulüpte bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu kaydedildi.

Yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı belirtildi

Sevk yazısında, 9 şüphelinin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri, bu nedenle birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları, ön bilirkişi raporuna göre kusurlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı. Öte yandan, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı ve yangın söndürme tüplerinin de bir kısmının çalışmadığı belirtildi.

Şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği kaydedildi

Yazıda ayrıca, olayda 29 kişinin ölmüş olduğu, bu durumun toplumda infial yarattığı, şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerinin tamamının henüz toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kaldıklarında delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu da aktarıldı.