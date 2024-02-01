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Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Ortalık göle döndü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Ortalık göle döndü

Beşiktaş\'ta ana isale hattı patladı: Ortalık göle döndü

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattının patlaması sonucu ortalık göle döndü. Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattının patlamasıyla birlikte trafik durdu ve bazı iş yerleri su ve kumla doldu.

01.02.2024 00:25
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Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Ortalık göle döndü

İSTANBUL - Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattının patlaması sonucu ortalık göle döndü. Bazı işyerleri kumla doldu.

Edinilen bilgiye göre Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Ortalık göle dönerken, trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri hatta çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Ortalık göle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı: Ortalık göle döndü - Son Dakika
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