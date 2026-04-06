Beşiktaş'ta Araç Yangını: Kundaklama Şüphesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Araç Yangını: Kundaklama Şüphesi

06.04.2026 06:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta park halindeki araçta çıkan yangın, diğer araçlara sıçrayarak 100 milyon liralık hasara yol açtı.

Beşiktaş'ta gece saatlerinde araç kiralama şirketi önünde park halinde olan araçlardan birinde yangın çıktı. Yangın park halindeki diğer araçlara sıçrarken milyonlarca liralık hasar meydana geldi. İtfaiye yangını söndürürken ekiplerin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Yangın, 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan oto galeride park halinde bulunan otomobilde meydana geldi. Otomobilde başlayan yangın park halindeki diğer 14 araca da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmasının ardından ise tamamen söndürüldü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar aldı. Ayrıca itfaiye ekipleri oto galerinin bulunduğu binaya soğutma çalışması yaptı. Öte yandan yangın alanına olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangının başlama sebebinin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. 15 aracın alevlere teslim olduğu 4 katlı binanın dış cephesinin de kısmen yandığı yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ve kundaklama şüphesi ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Beşiktaş, Ekonomi, Olaylar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:42:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.