Beşiktaş'ta freni boşalan kamyon binaya daldı Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta freni boşalan kamyon binaya daldı Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Beşiktaş'ta yük indirme sırasında freni boşalan kamyon bir binaya çarparak durabildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edildi. Olay, 14.45 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan Sarıbal Sokak'ta meydana geldi. Yük indirme çalışmaları sırasında 34 CYS 237 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon yokuş aşağı doğru hızla ilerledi. Bir süre sonra sokak üzerinde bulunan bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri, çarpma sonucu girişi kapanan binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binada yaşayan vatandaşlar çarpmanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşadı. Kazanın ardından doğalgaz borusunun hasar görmesi sonucu etrafa doğalgaz kokusu yayıldı. Doğalgaz ekipleri hasar gören boruya müdahale edip gaz kaçağını kontrol altına aldı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

22.07.2024 17:09
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Beşiktaş'ta freni boşalan kamyon binaya daldı

Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yük indirme sırasında freni boşalan kamyon bir binaya çarparak durabildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tahliye edildi.

Olay, 14.45 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan Sarıbal Sokak'ta meydana geldi. Yük indirme çalışmaları sırasında 34 CYS 237 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon yokuş aşağı doğru hızla ilerledi. Bir süre sonra sokak üzerinde bulunan bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri, çarpma sonucu girişi kapanan binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binada yaşayan vatandaşlar çarpmanın şiddetiyle korku dolu anlar yaşadı. Kazanın ardından doğalgaz borusunun hasar görmesi sonucu etrafa doğalgaz kokusu yayıldı. Doğalgaz ekipleri hasar gören boruya müdahale edip gaz kaçağını kontrol altına aldı.

"En mutlu günüm, en kötü günüm oldu"

Yaşadığı korkuyu anlatan Baran Çınar Duman, "Biz kuzenimle birlikte oyun oynuyorduk. Ondan sonra bir anda ses geldi. Ev çöküyormuş gibi. Playstation'ım da o sallantıyla yere düştü ve kırıldı. Konsollar falan kırıldı. Bende aldırış etmedim hemen çıktım evden. Gaz kaçağı falan vardı. Ananem korkudan bayıldı. Çok fazla ses ve sarsıntı oldu. Bir anda bahçeye doğru gittik. Bahçeden tırmanarak buraya çıktık. Bugün bir de doğum günümdü. Evde hazırlıklar yapıyordum. Börekler yapıyorduk, pasta mı almıştım. Tam arkadaşlarım gelecekti. En mutlu günlerimden birisiydi. Ananem ambulansa falan gitti. En mutlu günüm, en kötü günüm oldu" ifadelerini kullandı.

"Doğalgaz borusunun patladığını görünce kendimizi sokağa attık"

Ayten Boz ise kazanın ardından "kamyon burada inşaat malzemesi indiriyordu. O sırada içerideydim, her halde kaydı. Sesiyle beraber balkona fırladık. Doğalgaz borusunun patladığını görünce kendimizi sokağa attık. Kokudan zaten orada oturmak mümkün değildi. Allahtan yangın çıkmadı. Doğalgaz kokusu baya hissediliyordu. Evlerin içi baya doğalgaz kokusu doldu. Yaralı yok her halde. Binaya girdi ama o kattakiler orada oturmuyor, yazlıktalar. Ama o binadakiler dışarı çıkamadı. Kamyon çıkış kapısına vurduğu için mahsur kaldılar. Daha sonra itfaiye çıkarttı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta freni boşalan kamyon binaya daldı Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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