Beşiktaş\'ta Kazalı Otomobil Yan Yattı

İstanbul Beşiktaş'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Otomobildeki bir kadının hafif şekilde yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Beşiktaş Ulus'ta Adnan Soygun Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu 34 GA 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile park halindeki araca çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kadın hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarparak yan yattığı görülüyor. - İSTANBUL