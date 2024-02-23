Beşiktaş\'ta Kıraathane İşletmecisi Cinayete Kurban Gitti

Beşiktaş'ta doğup büyüyen kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki İsmail Karabıyık'ın önceki gün iş yerinde eski ortağı tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince hamamda gözaltına alınan şüpheli Mehmet S. cinayeti itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs ile Karabıyık arasında 400 dolar borç meselesi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının taksiyle işyerine geldiği ve çıktığı anlar kameralara yansıdı.
Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde evli ve bir kız çocuğu babası kıraathane işletmecisi İsmail Karabıyık (43), saat 01.00 sıralarında iş yerinden ayrılarak yan sokaktaki evine gitti. Sabah saatlerinde evinden çıkan Karabıyık, tekrardan kıraathaneye gitti. Bir süre işyerine gelen çalışan, Karabıyık'ı sabah başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın intihar değil bir cinayet olduğunu belirledi. Çünkü yanında silah da yoktu. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, İsmail Karabıyık'ın bir dönem iş ortaklığı yaptığı Mehmet S.'nin taksi ile gelip içeride ateş ettikten sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti.
400 dolar borç meselesi
Cinayet Masası dedektifleri Mehmet S.'yı yakalamayı başardı. Ataşehir'de bir hamamda yakalanan Mehmet S. ile öldürdüğü İsmail Karabıyık arasında 400 dolarlık bir borç meselesinin olduğu, bu borç nedeniyle yaşanan tartışma sonrasında cinayetin işlediği iddia edildi. Cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma 9 mm çapında ruhsatsız silah ele geçirildi.
Cinayeti itiraf etti
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık'tan borç para aldığını söyleyen şüphelinin ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı. İsmail Karabıyık'ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş'a gittiğini belirtti. Olay günü dükkandan içeri girer girmez hiç bir şey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta Kıraathane İşletmecisi Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika
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