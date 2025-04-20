Beşiktaş'ta Motokurye ve Sürücü Arasında Kavga

Beşiktaş'ta otomobil sürücüsü ve motokuryenin yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş'ta ters yönden geldiği iddia edilen otomobil sürücüsü ile motokurye arasında yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Beşiktaş'ta öğle saatlerinde bir kafede meydana geldi. Ters yönden geldiği iddia edilen bir otomobil sürücüsü, motokuryeye korna çaldı. Bunun üzerine kurye araç sürücüsüne "Ters yöndesin abi, sen geç" dedi. Duruma öfkelenen araç sürücüsü, kuryeye küfür ve hakaretler savurdu. Kuryenin de sürücüye karşılık vermesiyle sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.