Beşiktaş\'ta Motorsiklet Kazası

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Beşiktaş'ta ters yönden gelen bir motosiklet sürücüsü seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Ekim'de saat 12.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden gelen bir motosiklet sürücüsü seyir halinde olan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, çarpışma sonucunda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kaza anları otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yönden gelen motosiklet sürücüsü ile otomobilin çarpıştığı görülüyor. - İSTANBUL