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Beşiktaş'ta toprak kayması: 3 ev hasar gördü

İSTANBUL - Beşiktaş'ta meydana gelen toprak kayması sonucu 4 katlı binadaki 3 dairede hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş'ın Mecidiye Mahallesi Palanga Caddesi Kalabalak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş araziden kopan taş ve toprak parçaları, 4 katlı binanın boşluğuna düştü. Toprak yığını binanın zemin, giriş ve 1'inci katındaki dairelere zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kaymasından etkilenen dairelerde hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de hasarın boyutunu inceledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise hasar gören evleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

"Can kaybının olmaması bizim için çok önemli"

Olay yerine inceleme yapan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Geri kalan tüm hasarları biz karşılayacağız" dedi.