Beşiktaş'ta Toprak Kayması: Hasar Gördü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Toprak Kayması: Hasar Gördü

Beşiktaş\'ta Toprak Kayması: Hasar Gördü

Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu 3 dairede hasar oluştu, can kaybı olmadığı bildirildi.

24.02.2025 16:08
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Beşiktaş'ta meydana gelen toprak kayması 4 katlı binadaki 3 dairede hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise hasar gören evleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş'ın Mecidiye Mahallesi Palanga Caddesi Kalabalak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş araziden kopan taş ve toprak parçaları, 4 katlı binanın zemin, giriş ve 1'inci katındaki dairelere zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kaymasından etkilenen dairelerde hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokakta emniyet şeridi çekerek tedbir aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de hasarın boyutunu inceledi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise hasar gören evleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yerinde inceleme yapan Bingöl, "Can kaybının olmaması bizim için çok önemli. Geri kalan tüm hasarları biz karşılayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Toprak Kayması: Hasar Gördü - Son Dakika

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