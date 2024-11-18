Beşiktaş'ta Yangın Paniği: 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yangın Paniği: 10 Kişi Kurtarıldı

Beşiktaş'ta elektrik panosundan çıkan yangında 10 kişi kurtarıldı, 2 kişi dumandan etkilendi.

18.11.2024 23:47
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Beşiktaş'ta yangında can pazarı: İçeride mahsur kalan 10 kişi böyle kurtarıldı

Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu, 2 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 4 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle içeri dumanla kaplandı. İçeride mahsur kalınca cam ve balkonlara çıkan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosu saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Panodan zaman zaman alevler yükselirken, binanın tamamı dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Duman gökyüzünü kapladı, vatandaşlar camdan kurtarıldı

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anları da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

"Yangın tüpüyle müdahale ettik"

Yangını gören Emre Kılıç, "Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı" dedi.

"Yüksek şiddette sesler çıktı"

Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, "Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Yangın Paniği: 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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