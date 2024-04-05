Beşiktaş\'ta Yokuşta Kalan Kamyon Devrildi

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Beşiktaş'ta yokuşta kalan cam yüklü kamyon, vinçle kurtarılma çalışmaları sırasında dengesini kaybederek yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle tonlarca cam yola saçılırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasasında tonlarca cam taşıyan kamyon sürücüsü, yokuştan çıkmaya başladı. Yokuştayken önüne motosiklet çıkan kamyon sürücüsü ani fren yaparak durdu. Bir daha hareket edemeyen cam yüklü kamyon, yokuşta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve vinç geldi. Kurtarma çalışmaları esnasında kamyon vinçle çekilirken, dengesini kaybederek yola devrildi. Kamyonun kasasında bulunan tonlarca cam, adeta tuz buz olarak yola saçıldı. Olayda herhangi biri yaralanmazken, yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi. Öte yandan, cam yüklü kamyonun yola devrildiği anlar anbean çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonun vinçle kurtarılma çalışmaları esnasında dengesini kaybederek devrildiği görülüyor.

"Kamyon rampada kaldı, saatlerce uğraştık"

Kamyonun devrildiği an olay yerinde olan Erkan Pirçek, "İftar saati saat 19: 00 sıralarında kamyon yokuştan çıkarken önüne kadın bir motorcu çıktı. Onun yüzünden kamyonun dengesi bozuldu. Kamyon rampada kaldı, saatlerce uğraştık. Vatandaşlar olarak, yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra saat 10 gibi vinç ve belediye ekipleri geldi. Aracı kaldırırken, araç devrildi. İçinde bir şoför vardı ama herhangi bir yara almadan çıktı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL