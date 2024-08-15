Beşiktaş'taki kazada firari sürücü yeniden gözaltına alındı

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Beşiktaş'taki kazada firari sürücü olayı hakkında yeni gelişme

Firari sürücüsü için savcılık kararı bozdu, gözaltı kararı verdi

Emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücü yeniden gözaltına alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta önceki gün meydana gelen kazada ara sokakta süratle seyreden araç sürücüsü yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarparak yaralanması neden olmuştu. Çarpma sonrası olay yerinden kaçan firari sürücü Furkan D., Çerkezköy'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Furkan D., savcılığın karara itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre Furkan D., yönetimindeki Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç sürücüsü, iddiaya göre aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, yaralanan kadın daha sonra Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kıraslı, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Kaza anı kameraya yansımıştı

Yaşanan feci kaza anları güvenlik kamerasına yansımış, Range Rover marka aracın süratle yokuşta seyrettiği ve araçlara çarptığı, ardından takla atan aracın yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptığı anlar görülmüştü.

Savcılık itiraz etti, yeniden gözaltı kararı verdi

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç sürücüsü Furkan D., polis ekipleri tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Gözaltına alınan Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık daha sonra karara itiraz ederek Furkan D.,'nin yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan D., daha sonra Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığına SEGBİS üzerinden bağlanan Furkan Dağlı'nın Adliye'deki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Suç dosyası kabarık çıktı

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Furkan D.,'nin daha önceden de suç dosyası kabarık olduğu ve emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Öte yandan kaza sonrası firar eden sürücü Furkan D.,'nin daha önceden silah ile birlikte çekilmiş olduğu fotoğrafı ortaya çıktı.