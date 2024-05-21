Beşiktaş ve Şişli'de AVM'lerde turistleri hedef alan çocuk hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş ve Şişli'de AVM'lerde turistleri hedef alan çocuk hırsızlar yakalandı

Beşiktaş ve Şişli'de bulunan AVM'lerde turistleri takip edip çantalarından değerli eşyalarını çalan 13, 14 ve 15 yaşındaki 3 çocuk gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 438 suç kaydı olduğu ortaya çıktı ve tutuklandılar.

21.05.2024 16:42
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Beşiktaş ve Şişli'de bulunan AVM'lerde turistleri takip edip onlar alışverişlerini yaparken çantalarından cep telefonu para değerli ne bulurlarsa çalan 3 çocuk gözaltına alındı. Yaşları 13, 14 ve 15 olan 3 çocuğun toplam suç kayıtları ise polisleri bile şaşırttı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince işlemleri yapılan 3 çocuğun tam 438 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'ye 8 Nisan günü geziye giden İranlı M.A. çantasına elini attığında cep telefonu ve 2 bin lira parasının olmadığını fark etti hemen durumu polise bildirdi. 22 Nisan'da aynı AVM'ye giden Gürcistanlı A.A.'nın ise 4 bin dolar ve bin 500 lira parasıyla 80 bin liralık cep telefonu çalındı. Geçtiğimiz hafta ise Şişli'de bulunan bir AVM'de Iraklı M.A.'nın 9 bin 400 dolar parası çalındı. Peş peşe gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 olayda yaklaşık 500 bin lira vurgun yapan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Hepsi çocuk çıktı

Yapılan çalışmalar sonucunda İncelenen kamera görüntülerinden 3 ayrı olayı da gerçekleştirenler aynı kişiler oldukları tespit edildi. Ekipler 15 yaşındaki İ.G.Ö., 14 yaşındaki B.T. ve 13 yaşındaki A.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili yapılan sorgulamada ise polisler bile şok oldu.

438 kaydı olan 3 çocuk tutuklandı

Şüphelilerden İ.G.Ö.'nün tam 206 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, arkadaşı B.T.'nin ise 190 kaydı vardı. En küçükleri olan A.K.'nın ise 42 suç kaydı bulunuyordu. Toplamda 438 suç kaydı olan şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu karar neticesinde Şişli Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Oradan adliyeye sevk olan 3 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş ve Şişli'de AVM'lerde turistleri hedef alan çocuk hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Şişli'de AVM'lerde turistleri hedef alan çocuk hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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