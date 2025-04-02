Besni\'de Fıstık Kabuğu Yüklü Kamyon Devrildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde fıstık kabuğu yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde A.Y. idaresindeki 27 BB 642 plakalı fıstık kabuğu yüklü kamyon, Yenikent yönünden şehir merkezi istikametine doğru ilerlerken Merinos Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN