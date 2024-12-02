Besni\'de Gruplar Arasında Kavga: 2 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yenikentte Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.S (59), F.S (34), isimli kişiler darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN