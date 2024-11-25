Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoldan çıkan tır trafiği kitledi.
Besni ilçesi Sanayi Kavşağı'nda makas kesen 34 FUE 816 plakalı tır, yoldan çıkarak yolun kapanmasına neden oldu. Kaza sonrası trafik akışı yaklaşık 2 saat boyunca aksadı. Kaza nedeniyle kapanan yolda, ulaşım Besni Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki alternatif güzergahtan sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tır şarampolden çıkarıldı. Tırın yoldan kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Besni'de Tır Kazası Trafiği Kitledi - Son Dakika
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