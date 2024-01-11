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Beton direğe çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beton direğe çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, beton direğe çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü ve sürücü olan Hasan Özdemir hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Beton direğe çarpan araçta sürücü hayatını kaybetti
11.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:29
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Beton direğe çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da beton direğe çarpan hafif ticari araç hurdaya dönerken sürücü, hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'nde kent merkezine doğru gelmekte olan 34VE 9298 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Hasan Özdemir'in kontrolünden çıkarak beton direğe çaptı. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Özdemir, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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