Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu

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Beton mikseri devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Millet Bahçesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki Mercedes marka 34 BAD 343 plakalı beton mikseri kavşakta devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, sürücünün yara almadığı öğrenildi. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.