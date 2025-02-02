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Beton mikseri otomobile böyle çarptı

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Beton mikseri otomobile böyle çarptı Gaziantep'te bir beton mikseri, trafikte önünde seyir halinde olan otomobile çarptıktan sonra hızlıca yoluna devam etti.

02.02.2025 14:26
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Beton mikseri otomobile böyle çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir beton mikseri, trafikte önünde seyir halinde olan otomobile çarptıktan sonra hızlıca yoluna devam etti. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ocak 2025 günü Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep- Adıyaman karayolundaki yoğun trafikte seyir halinde olan beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile sol tarafından yanaşıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ters dönerek durabilirken beton mikseri ise hızlanarak olay yerinden uzaklaştır.

Trafikte dehşete düşüren görüntü cep telefonu kamerasında

Dehşete düşüren olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin otomobile çarpıp savurduktan sonra olay yerinden kaçma anları saniye saniye yer aldı.

Kaynak: İHA

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