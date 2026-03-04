Beton Mikseri Sürücüsü Düşerek Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde beton mikserini yıkadığı sırada düşen sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşildere Mahallesi Dört Mevsim Sitesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikseri sürücüsü Y.S., aracını yıkadığı esnada dengesini kaybederek aracın üzerinden yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN