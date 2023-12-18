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Beton pompalı araç alev aldı, sürücü faciayı önledi - Son Dakika
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Beton pompalı araç alev aldı, sürücü faciayı önledi

Şanlıurfa'da bir beton pompalı araç lastiklerinin alev alması üzerine sürücü, canını tehlikeye atarak aracı yakıt istasyonundan uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beton pompalı araç alev aldı, sürücü faciayı önledi
18.12.2023 - 22:12,
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Beton pompalı araç bir anda alev aldı, canını tehlikeye atıp yakıt istasyonundan uzaklaştırdı...O anlar kamerada

Hayatını tehlikeye atan sürücü facia yaşanmasını engelledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da alev alan beton pompalı aracı sürücüsü canını tehlikeye atarak yakıt istasyonundan uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İlçede faaliyet yürüten bir beton firmasına ait beton pompalı kamyonun lastikleri seyir halindeyken alev aldı. Lastiklerden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Park ettiği bölgede bir yakıt istasyonu olduğunu gören sürücü, tekrar araca binerek bölgeden uzaklaştırdı. Sürücünün araca binerek sürmesi ve alevlerin yükselmeye devam etmesi hem cep telefonu kamerasına hem de yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beton pompalı araç alev aldı, sürücü faciayı önledi - Son Dakika


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