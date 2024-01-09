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Beyaz Saray'ın dış kapısına araç çarptı, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Beyaz Saray'ın dış kapısına araç çarptı, sürücü gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın dış kapısına bir araç çarptı. ABD Gizli Servisi olayı araştırıyor ve sürücü gözaltına alındı. ABD Başkanı Joe Biden olay sırasında Beyaz Saray'da değildi.

Beyaz Saray\'ın dış kapısına araç çarptı, sürücü gözaltına alındı
09.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:28
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ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın dış kapısına bir araç çarptı, sürücü gözaltına alındı.

ABD Gizli Servisinden yapılan açıklamada, Pazartesi günü yerel saatle 18.00'den kısa bir süre önce Washington'daki Beyaz Saray kompleksinin dış kapısına bir aracın çarptığı duyuruldu. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, olayın araştırıldığını, sürücünün gözaltına alındığını aktardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın olay sırasında Beyaz Saray'da olmadığı öğrenildi.

Beyaz Saray'dan ise henüz açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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