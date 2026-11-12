Beyaz Saray yakınındaki saldırıda 1 kişi öldü, 5 yaralı, şüpheli kendini vurdu

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Washington polisi, şüphelinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında kendisini silahla vurduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yetkililer, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Geçici Emniyet Müdürü Jeffrey Carroll, açılan ateş sonucu yaralandığı bildirilen 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Carroll, saldırganın daha sonra bir apartman binasına saklandığını ve burada barikat kurduğunu kaydetti. Yetkili, şüphelinin güvenlik güçlerinin adrese müdahalesi sırasında kendini silahla vurduğunu açıkladı. Şüphelinin hayatını kaybettiğini doğrulanırken, kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Polis ayrıca, şüphelinin ikamet ettiği apartmanın yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığının değerlendirildiğini belirtti.

ABD basınına konuşan görgü tanıkları ise hayatını kaybeden kişinin, olay yerindeki bir spor salonunda boynundan vurulduğunu aktardı.

Olay, Beyaz Saray'a 1,5 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde meydana gelmişti. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alarak olay yerine giriş çıkışları engellerken halka bölgeden uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Olay yeri çevresindeki okullarda kapılar kilitlenmişti. Bölgede bir spor salonu, kilise, süpermarket ve bazı konutların yer aldığı bildirilmişti.