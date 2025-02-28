Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu zanlılar polise ifade vermeye başladı

İSTANBUL - Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 kişinin gözaltına alındığı operasyondaki zanlıların bu sabah saatlerinden itibaren polise ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, dün Başkan Köseler ve Özel Kalem Müdürü de dahil, 15 firma, 6 belediye yetkilisi olmak üzere 21 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele birimlerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bu sabah saatlerinden itibaren polise ifade vermeye başladıkları öğrenildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Diğer 17 şüpheliye ise "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçları isnat ediliyor.