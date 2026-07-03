Alaattin Köseler'e "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklama kararı - Son Dakika
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Alaattin Köseler'e "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklama kararı

03.07.2026 00:32
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Yapı Kontrol Müdürü Ali Cihan Sakman tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, farklı bir dosyadan tutuklu yargılanan ve Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, müşteki beyanlarının yanı sıra etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları doğrultusunda dönemin Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman hakkında "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler Alaattin Köseler ve Ali Cihan Sakman, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, her iki şüpheli hakkında da üzerlerine atılı suçlar kapsamında tutuklama kararı verdi. Şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler, Yerel Haberler, Ali Cihan, Güvenlik, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaattin Köseler'e 'rüşvet' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçlarından da tutuklama kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaattin Köseler'e "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklama kararı - Son Dakika
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